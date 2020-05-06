Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников и показала, чем ее наградила природа в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«С Днем Рождения тебя, мой красавец муж, моя скала, любовь всей моей жизни. Мне так повезло, что я вышла замуж за своего лучшего друга. В миллион раз больше звезд, детка! PS хватай этот торт именинник», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Чери позирует в крохотном белье рядом со своим возлюбленным. А на другом снимке Чери целует своего возлюбленного, сидя не перилах.

«Какой орех! Повезло твоему парню», «какая чудесная пара!», «это просто невероятно», «с днем рождения, счастливчик!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала стильный кадр в новом купальнике.

Так, в этот раз молодая фитнес-модель устроила фотосессию на солнечном побережье, удивив новым кадром. Не так давно фотосессия звезды в стиле "Звездных воин" получила массу приятных отзывов и, решив не останавливаться на полученном подъеме популярности, сразу же поделилась новыми жаркими фото. Новые кадры также появились на фан-аккаунте.

Девушка позировала на фоне океана и солнечного пляжа в необычном модном купальнике персикового оттенка и крупными завязками. Волосы Аны мокрые, а сама она с легкой улыбкой в нескромной позе смотрит в объектив.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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