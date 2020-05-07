Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников и показала, чем ее наградила природа
Свежий снимок звезда соцсетей опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото красотка стоит в экстремально коротком платье и держит в руках лимон. Рядом с ней расположено дерево, на котором растут другие лимоны. Модель широко улыбается и дразнит поклонников своей «пятой точкой», которая едва выглядывает из-под крошечного платья. Образ красотки дополнили распущенные волосы.
«Сделай этот лимонад! Приятного четверга», - написала Чери под постом.
За час пост звезды собрал почти 60 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили множество признаний в любви и комплиментов.
«Идеальное тело», «Красотка», «Что вы делаете со своими поклонниками!?», «Вау», «Огонь», «Очень горячо», «Великолепна, как всегда!», «Королева дорогая моя любимая», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ана Чери наконец-то показала своего мужа. Именно этот красавец живет с моделью, от красоты которой сходят с ума миллионы. Стоит отметить, что муж модели тоже держит себя в форме. На фото видно его подкачанные руки и торс.
Кроме этого, недавно Чери поделилась фото, на котором предстала в образе принцессы Леи из фильма «Звездные войны».
Напомним, что мокрая Чери в тесном купальнике посветила "черешенками": "Еще немного и треснет".
Как сообщала Politeka, Ана Чери посветила огромными шарами в красном кружеве: "Это так аппетитно".
Также Politeka писала, что нежная Ана Чери сняла белье ради соблазнительного кадра на диване: "Только для смелых".