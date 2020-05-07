Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников и показала, чем ее наградила природа

Свежий снимок звезда соцсетей опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото красотка стоит в экстремально коротком платье и держит в руках лимон. Рядом с ней расположено дерево, на котором растут другие лимоны. Модель широко улыбается и дразнит поклонников своей «пятой точкой», которая едва выглядывает из-под крошечного платья. Образ красотки дополнили распущенные волосы.

«Сделай этот лимонад! Приятного четверга», - написала Чери под постом.

За час пост звезды собрал почти 60 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили множество признаний в любви и комплиментов.

«Идеальное тело», «Красотка», «Что вы делаете со своими поклонниками!?», «Вау», «Огонь», «Очень горячо», «Великолепна, как всегда!», «Королева дорогая моя любимая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери наконец-то показала своего мужа. Именно этот красавец живет с моделью, от красоты которой сходят с ума миллионы. Стоит отметить, что муж модели тоже держит себя в форме. На фото видно его подкачанные руки и торс.

Кроме этого, недавно Чери поделилась фото, на котором предстала в образе принцессы Леи из фильма «Звездные войны».

Напомним, что мокрая Чери в тесном купальнике посветила "черешенками": "Еще немного и треснет".

Как сообщала Politeka, Ана Чери посветила огромными шарами в красном кружеве: "Это так аппетитно".

Также Politeka писала, что нежная Ана Чери сняла белье ради соблазнительного кадра на диване: "Только для смелых".