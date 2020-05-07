Известная модель Ана Чери показала свое достоинство на радость мужчин

На фото Чери сидела на диване в белом топе, который еле вместил пышную грудь модели, так как через ткань можно увидеть самое интересное. Образ девушка дополнила бикини из веревочек, которое практически ничего не прикрыло. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 150 тысяч лайков и написали несколько комментариев под публикацией:

"Прекрасно", "Злодейка", "У принцессы прекрасное тело", "Я люблю крутую Ану Чери".

Ранее мы сообщали, что фитнес-модель Ана Чери предстала в нежном домашнем образе.

Ана Чери позировала в розовой короткой футболке, которая открывала виды на тонкую талию и упругий живот.

На футболке был принт с одним из героев "Звездных войн".

Также на Чери были маленькие трусики, которые она натянула выше бедер. Можно было заметить накаченные ножки звезды и часть бедер красивой формы.

Сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед фанатами в прозрачном и крохотном белье.

На опубликованном снимке Чери позирует в прозрачном белье, прижав роскошных «близняшек» руками. Сам наряд максимально оголяет ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, дерзкая Ани Чери покорила видом с "поводком" на шее

А еще Politeka писала, что знойная Ана Чери похвасталась загорелыми формами в новом купальнике

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ана Чери в золотом бикини переплюнула Лею из "Звездных войн"



