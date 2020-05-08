Известная модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск предстала в жарком образе
Стильная блондинка часто демонстрирует свои безупречные изгибы, пишет Politeka.net. Модель предстает в разных образах, не забывая даже публиковать более откровенные снимки.
Так, в одном из последних стори в Инстаграм звезда предстала абсолютно обнаженной. Фото получилось очень завораживающим.
Эльза сделала длинный хвост из ровных шелковистых волос, которые немного прикрыли оголенные части тела.
Модель прижала руки к груди, закрыв ими самое интимное. Нельзя не обратить внимания, на красивый изгиб ключицы и стройную талию, которая в большинстве своем спряталась от объектива.
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Голубые, чистые глаза Хоск просто невообразимо прекрасны, в них хочется смотреть и можно утонуть.
Пухлые губы звезды «Victoria’s Secret» выделены коричневым оттенком помады и карандашом.
Игривая модель приоткрыла рот, застыв перед камерой: "Невинна квітка".
Сзади можно заметить фон, напоминающий космос, и, действительно, можно подумать, что красотка спустилась с одной из звезд к нам на Землю.
Фото было обнародовано в стори, и поэтому никто не узнает, какая реакция была у поклонников, однако, уверены, что Хоск получила тысячи комплиментов.
Напомним, Эльза Хоск предстала в розовых обтягивающих мини-шортах и маленьком желтом топе, которые идеально подчеркнули ее упругое тело и длинные ноги.
Чтобы продемонстрировать наряд и свою фигуру во всей красе, модель удивила разнообразием поз, сидя и лежа на кровати.
Всего за несколько часов пост модели собрал более 140 тысяч лайков, а поклонники засыпали ее комплиментами.
Напомним, что звезда "Victoria’s Secret" Эльза Хоск разделась и показала идеальные изгибы: "Шикарна".
Как сообщала Politeka, Эльза Хоск разделась, показав, чем ее наградила природа: «Богиня».
Также Politeka писала, что Эльза Хоск потрясла красотой в платье без белья: "Невероятное тело".