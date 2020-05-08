Известная модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск предстала в жарком образе

Стильная блондинка часто демонстрирует свои безупречные изгибы, пишет Politeka.net. Модель предстает в разных образах, не забывая даже публиковать более откровенные снимки.

Так, в одном из последних стори в Инстаграм звезда предстала абсолютно обнаженной. Фото получилось очень завораживающим.

Эльза сделала длинный хвост из ровных шелковистых волос, которые немного прикрыли оголенные части тела.

Модель прижала руки к груди, закрыв ими самое интимное. Нельзя не обратить внимания, на красивый изгиб ключицы и стройную талию, которая в большинстве своем спряталась от объектива.

Голубые, чистые глаза Хоск просто невообразимо прекрасны, в них хочется смотреть и можно утонуть.

Пухлые губы звезды «Victoria’s Secret» выделены коричневым оттенком помады и карандашом.

Игривая модель приоткрыла рот, застыв перед камерой: "Невинна квітка".

Сзади можно заметить фон, напоминающий космос, и, действительно, можно подумать, что красотка спустилась с одной из звезд к нам на Землю.

Фото было обнародовано в стори, и поэтому никто не узнает, какая реакция была у поклонников, однако, уверены, что Хоск получила тысячи комплиментов.

Напомним, Эльза Хоск предстала в розовых обтягивающих мини-шортах и маленьком желтом топе, которые идеально подчеркнули ее упругое тело и длинные ноги.

Чтобы продемонстрировать наряд и свою фигуру во всей красе, модель удивила разнообразием поз, сидя и лежа на кровати.

Всего за несколько часов пост модели собрал более 140 тысяч лайков, а поклонники засыпали ее комплиментами.

Напомним, что звезда "Victoria’s Secret" Эльза Хоск разделась и показала идеальные изгибы: "Шикарна".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск разделась, показав, чем ее наградила природа: «Богиня».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск потрясла красотой в платье без белья: "Невероятное тело".