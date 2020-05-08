Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как проходит утро

На фото Омович стояла на балконе в прозрачном купальнике, а на плечах у нее можно увидеть перья. Алена держала в одной руке чашку, а второй взялась за поручень. На фоне можно увидеть прекрасный вид бассейна, а чуть дальше - моря. Фотография вышла солнечной и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Идеальное утро на самоизоляции в отеле.

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Особенно меня покорило джакузи и бассейн на крыше. Мне кажется пока в Одессе есть такой отель, нам не страшны закрытые границы. Пляжный отдых этим летом будет не хуже, чем у океана. Согласны?", - написала Омович.

Фанаты успели поставить 12 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"А там дельфины?", "Были в этом отеле. Супер, согласна", "Сервис бы подтянуть до заграничного и норм, а то сервис хромает", "Хорошая детка".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала необычную себя в красном.

На фото Омович позировала в штанах, пиджаке и топе яркого красного цвета. В руках она держала газировку от известной сети фастфуда, а рядом на ступеньках можно увидеть черную сумочку. Образ Алена дополнила черными туфлями на большой шпильке.

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