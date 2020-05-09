27-річний колишній ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret" Тоні Гаррн підкорює неймовірними формами

Зірка народилася у 1992 році в Гамбурзі (Німеччина), пише Рoliteka.net. Під час чемпіонату світу з футболу 2006 року Тоні помітила власниця німецького модельного агентства Modelwerk Клаудіа Мидоло і запропонувала стати моделлю.

Після доленосної зустрічі дівчина підписала контракт з Нью-Йоркським агентством Women Management, і її кар'єра злетіла.

У 15-річному віці красуня вперше вийшла на подіум на показі Calvin Klein в Нью-Йорку, а далі стала обличчям компанії.

Вже у наступному році дівчина стала учасницею більш ніж в 60 показів відомих модних будинків.

З травня по грудень 2013-2014 років Гаррн зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо. Розрив між зірками стався після того, як Ді Капріо був помічений в одному з клубів Майамі в оточенні двадцяти молодих моделей. Після цього Тоні вирішила піти з головою в кар'єру.

Можливо, великий любитель топ-моделей Лео вже неодноразово шкодував про розставання з такою красунею.

Пізніше красуня стала зустрічатися з баскетболістом Чендлером Парсонсом.

Параметри моделі: зріст - 183 см, груди - 86 см, талія - 60 см, стегна - 89 см.

Хобі Гаррн: теніс і гра на піаніно. Також зірка любить бігати вранці для підтримки здоров'я.

Модель активно веде сторінку в Instagram. Зараз на Тоні підписані 1,9 мільйонів користувачів мережі.

Варто відзначити, що красуня не соромиться свого тіла, а навпаки всіляко демонструє, навіть публікуючи оголені фото: "Ось це тіло!".

Проте на одному з останніх знімків Тоні постала в домашньому ніжному образі, практично без косметики.

За 17 годин пост отримав майже 10 тисяч лайків і багато приємних коментарів.

Нагадаємо, що модель "Victoria’s Secret" з подружками потерлися принадами один про одного, жаркі кадри: «Про, Боже!».

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