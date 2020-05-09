Відома модель Памела Андерсон показала архівні фотосесію, яку провела в Парижі

На кадрах Андерсон показала себе на яхті і позувала без штанів, у сорочці, іноді надягаючи косуху або толстовку. Образи змінювалися Памели, але скрізь вона була прекрасна. Кадри вийшли ніжними і соковитими, адже модель зробила все для цього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Чиста краса", "Приголомшлива", "Що за каньен, ти все ще сумуєш?", "Це чудово", "Ти повернулася в Париж?", "Приїжджай в Тбілісі", "Побачити красу і померти".

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На фото Памела лежить в чорних штанях і білій сорочці, яка застібнута на один гудзик, що нижче бюста. Під нею можна легко побачити велику груди Андерсон, яку вона навіть не намагалася прикрити. Модель доповнила образ привабливим макіяжем і пишною укладанням, для боее гарячого фото.

Повідомлялося, що 52-річна американська актриса і фотомодель, зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон розбурхала відвертим фото.

Чорно-біле фото як не можна краще передає настрій. А, судячи з усього, воно у Памели в той момент було пустотливе. Зухвала красуня блиснула апетитним бюстом і стрункими ніжками в темному міні-комбінезоні.

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