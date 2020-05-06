Известная модель Памела Андерсон показала свое тело забыв об одежде

На фото Памела стояла за стеклом, по которому течет вода. Можно увидеть пышную грудь Андерсон, которую она ничем не прикрыла. Модель подняла голову ввех и взялась ею за голову, позируя для фото. И это дало эффект, ведь кадр получился очень нежным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что Памела выбросила снимок в сторис, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что известная американская модель Памела Андерсон показала свои красоты в необычном ракурсе.

На фото Памела позирует в блестящем коротеньком платье и нагнулась немного вперед, для более соблазнительной позы. Можно легко заметить, что Андерсон без белья и рукой прижала пышную грудь, чтобы она казалась еще больше. Второй рукой звезда приподняла свой наряд снизу, искушая еще больше.

Сообщалось, что 52-летняя американская актриса и фотомодель, звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон доказала, что есть еще порох в пороховницах.

Знаменитость опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала абсолютно без одежды. Так, смелая Памела взбудоражила пленительными изгибами, гладкой кожей и томным взглядом "кошечки" на черно-белом снимке.

Напомним, яркая Памела Андерсон показала, как сводила с ума мужчин на кожаном диване

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