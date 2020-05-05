Известная американская модель Памела Андерсон показала свои красоты в необычном ракурсе

На фото Памела позирует в блестящем коротеньком платье и нагнулась немного вперед, для более соблазнительной позы. Можно легко заметить, что Андерсон без белья и рукой прижала пышную грудь, чтобы она казалась еще больше. Второй рукой звезда приподняла свой наряд снизу, искушая еще больше. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить ей лайки. Все из-за того, что Андерсон выбросила кадр в сторис Инстаграм, где нет подобных инструментов.

Ранее мы сообщали, что американская звезда Памела Андерсон продолжает ностальгировать по уходящей молодости.

В этот раз белокурая красотка опубликовала разворот со страницы журнала, на котором позирует, лежа на диване. На фотографии она наряжена то ли в короткий комбинезон, то ли в комбинацию, низ которой практически не прикрывает пятую точку, а лиф едва удерживает огромный бюст.

Сообщалось, что известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок.

Актриса довольно часто делится снимка со своей юности и этот раз не стал исключением. Андерсон предстала на кадре в одной лишь шляпке, которой она попыталась прикрыть свою шикарную грудь.

Но как горячая блондинка не пыталась это сделать, у нее ничего не вышло. Пятый размер никак не хотел скрываться за головным убором.

Напомним, Памела Андерсон без стыда показала тату на сладком месте

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