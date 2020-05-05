Известная американская модель Памела Андерсон показала свои красоты в необычном ракурсе
На фото Памела позирует в блестящем коротеньком платье и нагнулась немного вперед, для более соблазнительной позы. Можно легко заметить, что Андерсон без белья и рукой прижала пышную грудь, чтобы она казалась еще больше. Второй рукой звезда приподняла свой наряд снизу, искушая еще больше. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить ей лайки. Все из-за того, что Андерсон выбросила кадр в сторис Инстаграм, где нет подобных инструментов.
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Ранее мы сообщали, что американская звезда Памела Андерсон продолжает ностальгировать по уходящей молодости.
В этот раз белокурая красотка опубликовала разворот со страницы журнала, на котором позирует, лежа на диване. На фотографии она наряжена то ли в короткий комбинезон, то ли в комбинацию, низ которой практически не прикрывает пятую точку, а лиф едва удерживает огромный бюст.
Напомним, Памела Андерсон без стыда показала тату на сладком месте
А еще Politeka сообщала, что роковая Памела Андерсон сорвала одежду и показала, за что ее любят
Также Politeka писала, что знойная Памела Андерсон без белья прогулялась по пляжу