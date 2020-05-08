Відома модель Ана Чері показала свої обсяги в екстремальній близькості

На фото Чері позувала в червоному купальнику біля джакузі. Спочатку Ана показала себе спереду, де можна оцінити об'ємну груди дівчини. Після цього модель розгорнулася п'ятою точкою вже джакузі, показуючи вологі "булочки" максимально крупно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію, в якій можна побачити ідеальний вигляд форм красуні. Все із-за того, що Чері викинула кадри в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається будинку в одній білизні.

Так, в цей раз знаменитість посвітила гідністю в білій мереживній білизні і навмисно задертою майці нюдового відтінку. Причому для більшої пікантності свою груди дівчина прикрила своїми ж руками. Волосся дівчина акуратно зібрала в пучок, залишивши пару пасом для природного образу.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася незвичайним чином, примірявши на себе образ знаменитої принцеси Леї з "Зоряних воїн".

Так, молода модель Ана Чері представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий кадр, який тут же викликав масу обговорень, адже копія костюму принцеси Леї не могла залишитися непоміченою.

Нагадаємо, безсоромна Чері в крихітному плаття побешкетувала із лимончиками

А ще Politeka писала, що Ана Чері посвітила величезними кулями в червоному мереживі

Також Politeka повідомляла, що ніжна Ана Чері зняла білизну заради спокусливого кадру на дивані



