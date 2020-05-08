Известная модель Ана Чери показала свои объемы в экстремальной близости

На фото Чери позировала в красном купальнике возле джакузи. Сначала Ана показала себя спереди, где можно оценить объемную грудь девушки. После этого модель развернулась пятой точкой уже в джакузи, показывая влажные "булочки" максимально крупно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию, в которой можно увидеть идеальный вид форм красавицы. Все из-за того, что Чери выбросила кадры в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекается дома в одном белье.

Так, в этот раз знаменитость посветила достоинством в белом кружевном белье и намеренно задранной майке нюдового оттенка. Причем для большей пикантности свою грудь девушка прикрыла своими же руками. Волосы девушка аккуратно собрала в пучек, оставив пару прядей для естественного образа.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась необычным образом, примерив на себя образ знаменитой принцессы Леи из "Звездных воин".

Так, молодая модель Ана Чери представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новый кадр, который тут же вызвал массу обсуждений, ведь копия костюма принцессы Леи не могла остаться незамеченной.

Напомним, бесстыжая Чери в крохотном платье пошалила с лимончиками

А еще Politeka писала, что Ана Чери посветила огромными шарами в красном кружеве

Также Politeka сообщала, что нежная Ана Чери сняла белье ради соблазнительного кадра на диване



