Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала неймовірні форми на пляжі

Красуня не соромиться, а навпаки пишається своїм тілом, про що свідчать її численні відверті фото, передає Politeka.net.

Так, знаменитість представила чергове гаряче фото у своєму Instagram.

На знімках модель позувала в яскравому бікіні, яке як не можна краще підкреслило її прекрасну фігуру.

Верх купальника натягнувся на пишних грудях. Здавалося, що принади ось-ось вистрибнуть назовні. Крім того, груди внизу трохи висунулися.

Крихітні плавки-бікіні модель натягнула вище стегон, щоб підкреслити їх красу.

Груди і стегна - це не все, чим притягує погляд фото. Також не можна не побачити тонку талію, пружний живіт і рівні ніжки Сьєнеги.

Красуня розпустила волосся, які тут же став розвивати вітер, адже вона була на пляжі.

На Кассандрі практично немає макіяжу, втім, як і завжди. Виглядає вона натурально, а її шкіра ніби сяє.

За 11 годин пост зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали масу слів захоплення зірці. "Вогняне тіло", - написав один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега показала свої красиві форми. Зірка позувала в білому купальнику з пікантними вирізами.

Купальний наряд відкривав види на найсоковитіші місця і обтягував шикарні принади.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега наділа рожеві облягаючі шортики, які підкреслили її широкі стегна.

Топ модель залишила майже розстебнутим, забувши надіти під нього білизну, в результаті чого груди практично випали з нього. Красуня вирішила зробити образ ще гаряче, розсунувши ноги.

Нагадаємо, що зірка Playboy Кассандра Сьенега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".

А ще Politeka писала, що роздягнена брюнетка з "Playboy" Кассандра Сьенега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Також Politeka повідомляла, что безсоромна зірка Playboy Кассандра Сьенега ледве втиснула розкішні форми в мереживо: «Так жарко!».