Наймолодша мільярдерша світу, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер вибрала дуже незвичайний наряд для нової фотосесії

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Кайлі одна з тих зірок, які задають тренди. Ймовірно, цей незвичайний наряд незабаром будуть носити всі.

22-річна красуня, за якою стежить як мінімум 173 мільйони підписників по всьому світу, одягла обтягуючий комбінезон з напівпрозорої тканини. Особливість цього наряду в тому, що він повністю закрив тіло моделі – від шиї до п'ят. Комбінезон був покритий різними малюнками. На ноги зірка одягла прозорі туфлі. Вбрання вигідно підкреслило пишні форми красуні – її груди і апетитні стегна. Образ вона доповнила окулярами.

За годину пост зірки зібрав понад 2,6 мільйона лайків. В коментарях зірці залишили безліч побажань і компліментів.

«Красуня», «Добре, доброго ранку тобі теж!», «Абсолютна королева», «Занадто жарко», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер змогла обігнати свою сестру Кім Кардашьян за кількістю підписників. Молоде дарування публікує більш жаркі фото, чим привертає увагу молодої аудиторії. Нещодавно крихітка поділилася фото, на якому постала в образі минулого століття.

Нагадаємо, що розкішна Кайлі Дженнер встала в непристойну позу в облягаючому вбранні: "Вау, дитинко, ти заводиш".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян помірялась формами з гарячою Кайлі Дженнер: латекс проти білизни.

Також Politeka писала, що молодша сестра Кардашьян з ракеткою між ніг втратила сором на тенісному корті: "Нереальні м'ячики".