Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в спортивному, але в той же час, в спокусливому образі

Красуня зараз знаходиться на самоізоляції, як і жителі багатьох країн, передає Politeka.net. Ймовірно, модель вирішила розважитися і пішла на тенісний корт.

Зірку сфотографували з ракеткою в руках. Кайлі з'явилася в короткому чорному облягаючому топі, який обтягнув її божественні форми і показав тонку талію.

Також знаменитість наділа обтягуючі спортивні штани на високій посадці. На костюмі були значки відомого бренду "Шанель".

Повертаючись до фігури знаменитості, то не можна не відзначити наскільки вона ідеальна, особливо в такому вбранні.

Крім того, зірка вміє вигідно підкреслити свої великі очі і пухкі губи.

За 13 годин пост зібрав більше восьми мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні масу компліментів і поцікавилися, як давно вона грає в теніс. "Нереальні м'ячики", - зазначив один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер поділилася фотографією, на якій позує в чорному спортивному костюмі з білим принтом на рукаві.

Зазначимо, що кофту вона підняла так, щоб продемонструвати всім свій ідеально плоский живіт, а штани щільно облягають розкішні стегна красуні.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер з'явилася в короткому обтягуючому топі і тісній спідниці в колір.

Завдяки відвертому наряду можна було розглянути соковиті форми і тонку талію знаменитості.

Модель позувала біля пальми, злегка вигнувшись і демонструючи соковиті форми.

"Щаслива п'ятниця", - підписала фото красуня.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

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