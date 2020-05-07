Самая молодая миллиардерша мира, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер выбрала очень необычный наряд для новой фотосессии

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Кайли одна из тех звезд, которые задают тренды. Вероятно, этот необычный наряд вскоре будут носить все.

22-летняя красотка, за которой следит как минимум 173 миллиона подписчиков по всему миру, надела обтягивающий комбинезон из полупрозрачной ткани. Особенность этого наряда в том, что он полностью закрыл тело модели – от шеи до пяток. Комбинезон был покрыт различными рисунками. На ноги звезда надела прозрачные туфли. Наряд выгодно подчеркнул пышные формы красотки – ее грудь и аппетитные бедра. Образ она дополнила очками.

Всего за час пост звезды собрал более 2,6 миллиона лайков. В комментариях звезде оставили множество пожеланий и комплиментов.

«Красотка», «Хорошо, доброе утро тебе тоже!», «Абсолютная королева», «Слишком жарко», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер смогла обогнать свою сестру Ким Кардашьян по количеству подписчиков. Молодое дарование публикует более жаркие фото, чем привлекает молодую аудиторию. Недавно крошка поделилась фото, на котором предстала в образе прошлого века.

Напомним, что роскошная Кайли Дженнер встала в неприличную позу в облегающем наряде: "Вау, детка, ты заводишь".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян померилась формами с горячей Кайли Дженнер: латекс против белья.

Также Politeka писала, что младшая сестра Кардашьян с ракеткой между ног потеряла стыд на теннисном корте: "Нереальные мячики".