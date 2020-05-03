Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в стильному образі

Зірка часто носить облягаючий одяг, щоб підкреслити свої достоїнства, пише Politeka.net.

Так, на одних з останніх фото Дженнер з'явилася в короткому обтягуючому топі і тісній спідниці в колір.

Завдяки відвертому вбранню можна було розглянути соковиті форми і тонку талію знаменитості.

Кайлі позувала біля пальми, злегка вигнувшись і демонструючи соковиті форми.

Волосся зірки розпущене, а макіяж зроблений з акцентом на пухкі губи.

"Щаслива п'ятниця", - підписала фото красуня.

За 15 годин пост зібрав більше ніж сім мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів кумиру, деякі помітили схожість Дженнер зі змією. Люди говорили, що знаменитість дуже приваблива і гаряча: "Вау, крихітко, ти заводиш".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер сиділа у себе у дворі на м'якому дивані. Дівчина поставила лікоть під свою голову. Короткий топ обтягнув великі груди зірки, а також дозволив помилуватися її пружним пресом і тонкою талією.

Штани з такої ж тканини, як і топ ідеально виділили красиві стегна.

Пухкі губи і пишні вії - все це виділялося на обличчі і надавало образу завершеності.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер демонструвала не стільки принади, як своє обличчя, роблячи селфі.

Помітно, що Кайлі знову змінила колір волосся, можливо, вона одягла перуку, колекцією яких хвалиться.

На обличчі зірки - темні брови, її пухкі губи підкреслені рожевим. Темні довгі вії і стрілки виділили красу очей Дженнер.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі Дженнер показала, чим спокушає чоловіків.