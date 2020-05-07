Американська світська левиця Кім Кардашьян поділилася разом з Кайлі Дженнер жаркими образами, всполошив мережу

Знамениті сестри-моделі є одними з найбільш знаменитих і популярних красунь шоу-бізнесу. Дівчата займаються власним бізнесом, презентують колекції одягу і косметики, приміром, Кайлі стала наймолодшим бизнессменом мільйонером у світі, тоді як її старша сестра отримала популярність завдяки своїй незвичайній зовнішності в світі моделінгу, повідомляє Politeka.net.

Новий кадр зірки представили не просто так, знаменитості вирішили нагадати, що об'єднаються для спільного запуску парфуму, такі чутки почали з'являтися ще в минулому році. А після з оглушливим успіхом сестри анонсували новинку — колекцію ароматів KKW X KYLIE.

Сестри Кардашьян з радістю похвалилися своїми образами і спільним проектом. У колекцію увійшли три аромату у флаконах у формі губ червоного, рожевого і нюдового квітів.

Зазначимо, стильний кадр, представлений в Instagram був знятий, щоб підігріти інтригу до модного бренду. Що стосується самих ароматів, то Nude Lips — ванільно-мускусний, Red Lips — насичений квітковий, він витканий з білих квітів, ванілі і мускусу, а Pink Lips — квітково-кокосовий з рожевим мускусом, сандаловим деревом та бурштином.

До цього Кім позувала в топі, який забарвленням нагадував змію. Низ одягу був схожий на спідницю в колір. Кім трохи спустила наряд з стегон засвітивши зайве.

На одному фото зірка постала спиною до фотографа, витягнувши руки перед собою. Рівна спинка, пишні стегна і тонка талія - все це просто неймовірно приваблює увагу.

Також не можна не помітити, що волосся Кім також схожі на забарвлення змії.

На другому знімку Кардашьян продемонструвала пишний бюст, стоячи впівоберта до фотографа. Знаменитість піднесла руку до обличчя, засвітивши довгий манікюр. Макіяж моделі був зроблений з акцентом на очі. Кім дивилася в камеру, відкривши губи.

"Отруйна", - підписала фото зірка.

За 15 хвилин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, захоплюючись її фігурою і макіяжем: "Ох, яка красуня".

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.