Сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер випередила свою знамениту родичку в плані інстаграмних симпатій і тепер пожинає плоди популярності

У 22-річної Кайлі – 173 мільйони підписників в Instagram, що на п'ять мільйонів більше, ніж у Кім. Крім того, ця дівчина – найбагатший представник зоряного сімейства, передає Politeka.net. На момент 21-річчя дівчина володіла статками в 900 млн доларів завдяки випуску популярної косметичної лінійки Kylie Cosmetics.

Ця тендітна на перший погляд дівчина встигає не тільки управляти своєю бізнес-імперією і дефілювати подіумами, але і радувати шанувальників новими знімками, демонструючи сексуальні і стильні образи.

Так, Кайлі поділилася фотографією, на якій позує в чорному спортивному костюмі з білим принтом на рукаві. Зазначимо, що кофту вона підняла так, щоб продемонструвати всім свою ідеально плаский живіт, а штани щільно облягають розкішні стегна красуні.

На відміну від надмірно фигуристої Кім, тіло Кайлі більше наближене до модельних стандартів і пропорційне.

Знімок оцінили понад п'яти з половиною мільйонів користувачів, залишивши під фотографією 31 тисячу коментарів.

Як відомо, дитинство Кайлі Дженнер пройшло під прицілом відеокамер. Коли в 2007 році світ побачило реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян», їй було 10 років. Навряд чи дівчина схильна скаржитися на долю, проте вона визнає, що рости в такій родині і в таких умовах було непросто.

Кайлі Дженнер пов'язують теплі стосунки з багатьма членами великої родини, однак найближчою і найріднішою людиною залишається сестра Кендалл, різниця у віці з якою становить два роки.

Свої перші 100 тисяч доларів Кайлі отримала від сестер за рекламу лаку для нігтів OPI Kardashian Kolor. Що ж стосується створення власного косметичного бренду, то Кайлі захопилася косметикою через комплекси і під впливом слави Кім. Вона вважала, що макіяж – це засіб, що маскує невпевненість перед камерами, а не тільки недоліки зовнішності. Таким способом дівчина монетизувала шквал критики, що обрушився на неї через надмірно пухкі губи.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

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