Фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і показала, чим її нагородила природа

Свіжий знімок зірка соцмереж опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото красуня стоїть в екстремально короткому платті і тримає в руках лимон. Поряд з нею розташоване дерево, на якому ростуть інші лимони. Модель широко посміхається і дражнить шанувальників своєю «п'ятою точкою», яка ледь визирає з-під крихітної сукні. Образ красуні доповнило розпущене волосся.

«Зроби цей лимонад! Приємного четверга», - написала Чері під постом.

За годину пост зірки зібрав майже 60 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили безліч визнань в коханні і компліментів.

«Ідеальне тіло», «Красуня», «Що ви робите зі своїми шанувальниками!?», «Вау», «Вогонь», «Дуже гаряче», «Чудова, як завжди!», «Королева дорога моя улюблена», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері нарешті показала свого чоловіка. Саме цей красень живе з моделлю, від краси якої божеволіють мільйони. Варто зазначити, що чоловік моделі теж тримає себе у формі. На фото видно його підкачані руки і торс.

Крім цього, нещодавно Чері поділилася фото, на якому постала в образі принцеси Леї з фільму «Зоряні війни».

Нагадаємо, що мокра Чері в тісному купальнику посвітила "черешенками": "Ще трохи і трісне".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері посвітила величезними кулями в червоному мереживі: "Це так апетитно".

Також Politeka писала, що ніжна Ана Чері зняла білизну заради спокусливого кадру на дивані: "Тільки для сміливих".