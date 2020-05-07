Американська фітнес-модель Ана Чері показала гарячий вид в червоній білизні

Так, в цей раз молода фітнес-модель влаштувала фотосесію на тлі стіни, повністю прикрашеній кульками і блиснула стильним виглядом в одному червоній мереживній білизні. Дівчина, схоже, вирішила похвалитися ідеальним домашнім виглядом. Нові кадри також з'явилися на фан-акаунті, пише Politeka.

Модель позувала в нижній білизні модного бренду, яке чи приховала її гідності під мереживами. Причому доповнила Чері свій домашньо-гарячий цибулю підв'язками, ремінці яких спокусливо притримувала в руці.

Волосся вона воліла залишити без укладок, а сама дивилася в сторонц об'єктива, ніби щось розглядала. Новий кадр не залишив байдужими фанатів, адже був дуже зухвалим і надто яскравим - маса червоного кольору не залишилася непоміченою фоловерів.

До цього, як вже повідомлялося, дівчина вирішила підкорити своїми позами під час зйомок до дня "Зоряних воїн".

Дівчина постала в двох різних ракурсах, чим відразу ж підкорила фоловерів, написавши, що знялася в цьому образі для них:

«Той, хто любить тебе» ✨✨ Ви шанувальник Зоряних війн? Pr ✨ # princessleia # помста 5-го # Зоряних воєн # косплей # костюм # веселощі # косплейгерл», - написала Ана.

Ось що відповіли користувачі:

«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю це!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «насправді я не фанат, але ти мені подобаєшся», «Це найкращий спосіб за весь місяць», «Ясс Квін🍑», «Принцеса Лея супер гаряча», «Злий крутий погляд 😊😊😊😊».

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