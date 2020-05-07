Відома модель Ана Чері показала свою гідність на радість чоловіків
На фото Чері сиділа на дивані в білому топі, який ледве вмістив пишні груди моделі, так як через тканину можна побачити найцікавіше. Образ дівчина доповнила бікіні з мотузочок, яке практично нічого не прикрив. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 150 тисяч лайків і написали кілька коментарів під публікацією:
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"Чудово", "Злочинниця", "У принцеси прекрасне тіло", "Я люблю круту Ану Чері".
Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Ана Чері постала в ніжному домашньому образі.
Ана Чері позувала в рожевій короткої футболці, яка відкривала види на тонку талію і пружний живіт.
На футболці був принт з одним з героїв "Зоряних війн".
Також на Чері були маленькі трусики, які вона натягнула вище стегон. Можна було помітити накачані ніжки зірки і частину стегон гарної форми.
Повідомлялося, що фітнес-модель Ана Чері забула про сором і здалася перед фанатами в прозорому і крихітному білизна.
На опублікованому знімку Чері позує в прозорій білизні, притиснувши розкішних «близнят» руками. Сам наряд максимально оголює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
Нагадаємо, зухвала Ані Чері підкорила видом з "повідцем" на шиї
А ще Politeka писала, що спекотна Ана Чері похвалилася засмаглими формами у новому купальнику
Також Politeka повідомляла, що пишногруда Ана Чері в золотому бікіні переплюнула Лею з "Зоряних воєн"