Американська фітнес-модель Ана Чері показала стильний кадр у новому купальнику

Так, в цей раз молода фітнес-модель влаштувала фотосесію на сонячному узбережжі, здивувавши новим кадром. Не так давно фотосесія зірки в стилі "Зоряних воєн" отримала масу приємних відгуків і, вирішивши не зупинятися на отриманому підйомі популярності, відразу ж поділилася новими жаркими фото. Нові кадри також з'явилися на фан-акаунті, пише Politeka.

Дівчина позувала на тлі океану і сонячного пляжу в незвичайному модному купальнику персикового відтінку і великими зав'язками. Волосся Ани мокрі, а сама вона з легкою посмішкою в нескромно позі дивиться в об'єктив.

Зазначимо, такі кадри відразу ж викликають бурхливий захват серед шанувальників, адже пишні форми Чері ніколи не залишають байдужими.

До цього, як вже повідомлялося, дівчина вирішила підкорити своїми позами під час зйомок до дня "Зоряних воїн".

Дівчина постала в двох різних ракурсах, чим відразу ж підкорила фоловерів, написавши, що знялася в цьому образі для них:

«Той, хто любить тебе» ✨✨ Ви шанувальник Зоряних війн? Pr ✨ # princessleia # помста 5-го # Зоряних воєн # косплей # костюм # веселощі # косплейгерл», - написала Ана.

Ось що відповіли користувачі:

«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю це!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «насправді я не фанат, але ти мені подобаєшся», «Це найкращий спосіб за весь місяць», «Ясс Квін🍑», «Принцеса Лея супер гаряча», «Злий крутий погляд 😊😊😊😊».

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