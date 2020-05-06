Фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і показала, чим її нагородила природа в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«З Днем Народження тебе, мій красень чоловік, моя скеля, кохання всього мого життя. Мені так пощастило, що я вийшла заміж за свого кращого друга. В мільйон разів більше зірок, дитинко! PS хапай цей торт іменинник», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Чері позує в крихітному білизна поруч зі своїм коханим. А на іншому знімку Чері цілує свого коханого, сидячи не перилах.

«Який горіх! Пощастило твоєму хлопцеві», «яка чудова пара!», «це просто неймовірно», «з днем народження, щасливчик!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала стильний кадр у новому купальнику.

Так, в цей раз молода фітнес-модель влаштувала фотосесію на сонячному узбережжі, здивувавши новим кадром. Не так давно фотосесія зірки в стилі "Зоряних воєн" отримала масу приємних відгуків і, вирішивши не зупинятися на отриманому підйомі популярності, відразу ж поділилася новими жаркими фото. Нові кадри також з'явилися на фан-акаунті.

Дівчина позувала на тлі океану і сонячного пляжу в незвичайному модному купальнику персикового відтінку і великими зав'язками. Волосся Ани мокрі, а сама вона з легкою посмішкою в нескромно позі дивиться в об'єктив.

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