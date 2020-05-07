Відома модель Демі Роуз показала в халаті свої об'ємні соковиті місця

На фото Демі позувала в шовковому халаті з мереживною обробкою. Роуз доповнила образ мейкапом і пишною укладанням волосся. Модель знімала сама себе і продемонструвала, що ховає під халатом без білизни. Кадр вийшов дуже ніжним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все через те, що Демі викинула кадр в сторіс, але так і хочеться сказати, що красуня "Коханка Геракла".

Повідомлялося, що модель Демі Роуз вбила видом в червоному купальнику, чи скрывшем її форми.

Схоже, дівчина вирішила кожен день веселитися на природі і користуватися можливістю відпочити на безлюдних з-за карантину пляжах. Яскраві фото в купальниках дівчина почала публікувати в рази.

Так, модель представила два яскравих фото, зроблених на пляжі і опублікувала ті на сторінці в Instagram. Демі з'явилася в цей раз в яскраво-червоному купальнику, який лише підкреслив пишні форми знаменитості.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз показала розкішне тіло без білизни.

«Побачимося в ваших мріях», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Роуз позує без білизни у ванній. Пікантні місця зірки прикривають пелюстки квітів і руки дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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