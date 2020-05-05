Популярная модель Деми Роуз покрасовалась пышными формами в откровенном наряде

Известная инста-дива, прославившаяся как «британская Кардашьян», порадовала своих поклонников новым жарким фото в Инстаграм.

На снимке Роуз позирует в черном латексном белье. Модель стоит к зрителям спиной, слегка повернув голову. Открытые трусики наряда идеально подчеркивают пышные ягодицы красотки. Также можно заметить, что Деми стоит на цыпочках.

Сама модель в подписи к снимку рассказала о том, что никак не может избавиться от привычки постоянно ходить на цыпочках. Роуз пояснила, что эта привычка осталась у нее с тех пор, как она была балериной.

Ранее мы писали, что Роуз снялась в фотосессии на кухне в кружевном белье и сразила видом.

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, принялась активно публиковать новые кадры из последних фотосессий, чтобы подогреть внимание к своему профилю в социальной сети Инстаграм. Девушка находится на карантине, однако это не мешает ей пополнять ленту в соц сети и удивлять смелыми образами.

В этот раз молодая модель предстала в довольно смелом виде - в крошечном кружевном белье розового цвета с подвязками. Чтобы покорить фанатов Деми показала свои формы в весьма выгодном ракурсе - девушка стояла спиной к объективу и сверкнула пятой точкой.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.