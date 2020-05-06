Популярная модель и звезда соцсетей Деми Роуз покрасовалась пышными формами без одежды

В сторис на своей странице в Instagram Деми Роуз разместила горячее фото сразу после душа, пожелав подписчикам доброго утра, сообщает Рoliteka.net .

Деми Роуз прославилась как «британская Кардашьян», и хотя она моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Деми регулярно балует поклонников, позируя на фото в купальниках, нижнем белье или полностью обнаженной.

На новом снимке красотка предстала, едва прикрыв полотенцем пышную грудь и намотав еще одно полотенце на помытую голову. При этом Деми уже успела нанести легкий макияж и подчеркнуть свою природную красоту.

Ранее Деми Роуз порадовала своих поклонников пикантным фото в черном латексном белье. Модель стала к зрителям спиной, слегка повернув голову. Открытые трусики наряда идеально подчеркивают пышные ягодицы красотки. Также можно заметить, что Деми стоит на цыпочках.

Сама модель в подписи к снимку рассказала о том, что никак не может избавиться от привычки постоянно ходить на цыпочках. Роуз пояснила, что эта привычка осталась у нее с тех пор, как она была балериной.

Напомним, Деми Роуз полностью разделась и без стыда залезла в ванну с цветами: вид сзади божественный.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.