Популярная модель и звезда соцсетей Деми Роуз покрасовалась пышными формами без одежды
В сторис на своей странице в Instagram Деми Роуз разместила горячее фото сразу после душа, пожелав подписчикам доброго утра, сообщает Рoliteka.net .
Деми Роуз прославилась как «британская Кардашьян», и хотя она моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Деми регулярно балует поклонников, позируя на фото в купальниках, нижнем белье или полностью обнаженной.
На новом снимке красотка предстала, едва прикрыв полотенцем пышную грудь и намотав еще одно полотенце на помытую голову. При этом Деми уже успела нанести легкий макияж и подчеркнуть свою природную красоту.
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Ранее Деми Роуз порадовала своих поклонников пикантным фото в черном латексном белье. Модель стала к зрителям спиной, слегка повернув голову. Открытые трусики наряда идеально подчеркивают пышные ягодицы красотки. Также можно заметить, что Деми стоит на цыпочках.
Сама модель в подписи к снимку рассказала о том, что никак не может избавиться от привычки постоянно ходить на цыпочках. Роуз пояснила, что эта привычка осталась у нее с тех пор, как она была балериной.
Напомним, Деми Роуз полностью разделась и без стыда залезла в ванну с цветами: вид сзади божественный.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.