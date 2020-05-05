Модель Деми Роуз снялась в фотосессии на кухне в кружевном белье и сразила видом

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, принялась активно публиковать новые кадры из последних фотосессий, чтобы подогреть внимание к своему профилю в социальной сети Инстаграм. Девушка находится на карантине, однако это не мешает ей пополнять ленту в соц сети и удивлять смелыми образами, сообщает Politeka.net.

В этот раз молодая модель предстала в довольно смелом виде - в крошечном кружевном белье розового цвета с подвязками. Чтобы покорить фанатов Деми показала свои формы в весьма выгодном ракурсе - девушка стояла спиной к объективу и сверкнула пятой точкой.

Как и ожидалось, поклонники не прошли мимо ного поста и написали разные слва похвалы в адрес молодой модели. По словам звезды, она любит сниматься в фотосессиях для рекламного белья и этот раз, как мы видим, не стал исключением.

До этого девушка предстала на двух новых кадрах в новом виде - модный купальник на тонких, почти прозрачных лямках, выгодно подчеркнул ее внушительных размеров формы. Оба фото привлекают внимание к себе, благодаря тому, что Деми показала фигуру с разных ракурсов, решив подчеркнуть свои достоинства.

Звезда позировала с мокрыми волосами и без макияжа, дополнив свой минималистично-пляжный образ одними маленькими серьгами-бусинками белого цвета. При этом видно, что размер лифчика девушка явно выбрала намеренно крошечный - клочки ткани едва ли скрыли грудь Роуз. Фанаты отметили, что девушка выглядит, как "Русалочка".

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.