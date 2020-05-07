Известная модель Деми Роуз показала в халате свои объемные сочные места

На фото Деми позировала в шелковом халате с кружевной отделкой. Роуз дополнила образ мейкапом и пышной укладкой волос. Модель снимала сама себя и продемонстрировала, что прячет под халатом без белья. Кадр получился очень нежным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Деми выбросила кадр в сторис, но так и хочется сказать, что красотка "Любовница Геракла".

Сообщалось, что модель Деми Роуз сразила видом в алом купальнике, едва ли скрывшем ее формы.

Похоже, девушка решила каждый день веселиться на природе и пользоваться возможностью отдохнуть на безлюдных из-за карантина пляжах. Яркие фото в купальниках девушка стала публиковать в разы.

Так, модель представила два ярких фото, сделанных на пляже и опубликовала те на странице в Инстаграм. Деми появилась в этот раз в ярко-алом купальнике, который лишь подчеркнул пышные формы знаменитости.

Сообщалось, что модель Деми Роуз показала роскошное тело без белья.

«Увидимся в ваших мечтах», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Роуз позирует без белья в ванной. Пикантные места звезды прикрывают лепестки цветов и руки девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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