Известная модель Деми Роуз пошла на крайности ради нового пикантного образа

На фото Роуз позирует в латексном боди, который обтянул ее упругое тело. Волосы Деми решила собрать в хвост, а образ дополнила ярким макияжем. Фотография получилась очень соблазнительной и необычной, как можно понять, сьемка проходила в апреле 2017 года. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Роуз опубликовала снимок в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, популярная модель Деми Роуз покрасовалась пышными формами в откровенном наряде.

На снимке Роуз позирует в черном латексном белье. Модель стоит к зрителям спиной, слегка повернув голову. Открытые трусики наряда идеально подчеркивают пышные ягодицы красотки. Также можно заметить, что Деми стоит на цыпочках.

Сообщалось, что подруга известной модели Деми Роуз показала пикантный весенний наряд и ничего не скрыла.

На фото подружка Деми позировала в прозрачном бюстгальтере, через который можно легко увидеть грудь модели. Также девушка расстегнула джинсы и показала частично стринги, которые тоже оказались прозрачными. Модель стояла возле дерева и закрыла глаза от удовольствия. Фото получилось максимально горячим и соблазнительным.

Напомним, Деми Роуз в тонком кружеве устроила шаловливые игры прямо на кухне

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