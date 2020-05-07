Американская светская львица Ким Кардашьян поделилась вместе с Кайли Дженнер жаркими образами, всполошив сеть

Знаменитые сестры-модели являются одними из самых знаменитых и популярных красавиц шоу-бизнеса. Девушки занимаются собственным бизнесом, презентуют коллекции одежды и косметики, к примеру, Кайли стала самым молодым бизнессменом миллионером в мире, тогда как ее старшая сестра приобрела популярность благодаря своей необычной внешности в мире моделинга, сообщает Politeka.net.

Новый кадр звезды представили не просто так, знаменитости решили напомнить, что объединятся для совместного запуска парфюма, такие слухи начали появляться еще в прошлом году. А после с оглушительным успехом сестры анонсировали новинку — коллекцию ароматов KKW X KYLIE.

Сестры Кардашьян с радостью похвастались своими образами и совместным проектом. В коллекцию вошли три аромата во флаконах в форме губ красного, розового и нюдового цветов.

Отметим, стильный кадр, представленный в Инстаграм был снят, чтобы подогреть интригу к модному бренду. Что касается самих ароматов, то Nude Lips — ванильно-мускусный, Red Lips — насыщенный цветочный, он соткан из белых цветов, ванили и мускуса, а Pink Lips — цветочно-кокосовый с розовым мускусом, сандаловым деревом и янтарем.

До этого Ким позировала в топе, который расцветкой напоминал змею. Низ одежды был похож на юбку в цвет. Ким немного спустила наряд с бедер засветив лишнее.

На одном фото звезда предстала спиной к фотографу, вытянув руки перед собой. Ровная спинка, пышные бедра и тонкая талия - все это просто невероятно привлекает внимание.

Также нельзя не заметить, что волосы Ким также походят на расцветку змеи.

На втором снимке Кардашьян продемонстрировала пышный бюст, стоя вполоборота к фотографу. Знаменитость поднесла руку к лицу, засветив длинный маникюр. Макияж модели был сделан с акцентом на глаза. Ким смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Ядовитая", - подписала фото звезда.

За 15 минут пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, восхищаясь ее фигурой и макияжем: "Ох, какая красотка".

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.