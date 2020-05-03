Известная модель Алена Омович, которую окрестили "украинской Кардашьян", продемонстрировала соблазнительную примерку одежды



Как передает Politeka.net, соответственную видеозапись она опубликовала на своей страничке в Instagam.



Как известно, модель регулярно радует своих поклонников довольно пикантными снимками, но в этот раз, она переплюнула даже саму себя, не стесняясь раздеться на камеру.



Алена во всей красе продемонстрировала свое тело в разных позах и нарядах, и предложила подписчикам самостоятельно определить ее лучший образ.

"1/2/3/4/5? Какой образ больше понравился? Их кожаные тренчи это нечто", - подписала она свой пост.



Коротенькие платья, соблазнительное кружевное белье и невероятные формы красотки не оставили равнодушными ее поклонников.

Подписчики остались довольными таким горячим дефиле и оставили немало восторженных отзывов под видео.



"Ого, ты очень красивая девушка и у тебя очень красивое тело, Просто слов нет - как огонь", "Станок", "Тебе лучше без одежды", "Вы произведение искусства", - писали под постом модели.

Напомним, украинская Кардашьян впервые показала лицо после новой операции.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян восхитила безупречными формами в невидимом белье.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья выставила всю красоту напоказ.