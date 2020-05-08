Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) володіє чудовою фігурою, яку не втомлюється демонструвати

Красуня опублікувала два сториз в Instagram, поставши в білому купальнику, передає Politeka.net.

На фото чарівна модель показує свої неймовірні форми. Зірка позувала в білому купальнику з пікантними вирізами. Купальний наряд відкривав види на найсоковитіші місця та обтягував неймовірні форми.

Зокрема, була виділена тонка талія та пишні груди.

Вирізи на спині і животі відкривали види на спинку і плоский животик. Також не можна не звернути уваги на красиві стегна моделі.

Стрункі довгі ніжки - виглядали на знімках чудово.

На першому фото Кассандра постала на шпильках і в капелюшку, а на другому - вона присіла, витягнувши ніжки і піднісши до плеча соняшник: "Ох, безсоромна зірочка".

На всіх фото Сьєнега зізнається, що сумує за фотографом, який зробив ці чудові кадри.

Оскільки фото були оприлюднені в сториз, ні одна особа не змогла прокоментувати їх відкрито, однак, можна точно сказати, що Кассандра отримала масу компліментів.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в крихітному бікіні, яке ледь трималося на її соковитих формах.

Зокрема, красуня була в маленькому ліфчику від купальника, який натягнувся на пишних грудях. Тоненька смужка верху, трималася на крихітній застібці і принадах моделі.

Загалом, таке бікіні практично нічого не приховувало і давало насолодитися чудовою фігурою знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега розважалася біля басейну в грайливому купальнику: верх - у вигляді апельсинок, а низ – кавунчика.

Нагадаємо, що роздягнена Кассандра Сьєнега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" покрутила стегнами в безсоромне бікіні: "Вогняна красуня".

Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьєнега з "Playboy" розставила ноги в прозорій сукні без білизни: "Спека".