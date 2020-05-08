Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) обладает чудесной фигурой, которую не устает демонстрировать
Красотка опубликовала два сториз в Инстаграм, представ в белом купальнике, передает Politeka.net.
На фото обворожительная модель показывает свои невероятные формы. Звезда позировала в белом купальнике с пикантными вырезами. Купальный наряд приоткрывал виды на самые сочные места и обтягивал невероятные формы.
В частности, была выделена тонкая талия и пышная грудь.
Вырезы на спине и животе открывали виды на спинку и плоский животик. Также нельзя не обратить внимания на красивые бедра модели.
Зеленский подписал важный закон: что изменится навсегда, «украинцы больше не смогут…»
Красотка из "Квартал 95" задрала майку и показала самое соблазнительное: "Не могу не похвастаться!"
Деньги с карт украинцев списывают дважды, ПриватБанк сделал заявление: «Банк был вынужден…»
Фаворит Данилко огорошил внешним видом в обычной жизни, личные кадры: "Черноволосая Рапунцель"
Стройные длинные ножки - смотрелись на снимках превосходно.
На первом фото Кассандра предстала на шпильках и в шляпке, а на втором - она присела, вытянув ножки и поднеся к плечу подсолнух: "Ох, бесстыжая звездочка".
На всех фото Сьенега признается, что скучает по фотографу, который сделал эти чудесные кадры.
Поскольку фото были обнародованы в сториз, ни один человек не смог прокомментировать их открыто, однако, можно точно сказать, что Кассандра получила массу комплиментов.
Напомним, Кассандра Сьенега позировала в крохотном бикини, которое едва держалось на ее сочных формах.
В частности, красотка была в маленьком лифчике от купальника, натянувшийся на пышной груди. Тоненькая полосочка верха, держалась на крохотной застежке и прелестях модели.
В общем, такое бикини практически ничего не скрывало и давало насладиться превосходной фигурой знаменитости.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега развлекалась возле бассейна в игривом купальнике: верх - в виде апельсинок, а низ – арбузика.
Напомним, что раздетая Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" повертела бедрами в бесстыжем бикини: "Огненная красотка".
Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги в прозрачном платье без белья: "Жарища".