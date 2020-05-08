Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) обладает чудесной фигурой, которую не устает демонстрировать

Красотка опубликовала два сториз в Инстаграм, представ в белом купальнике, передает Politeka.net.

На фото обворожительная модель показывает свои невероятные формы. Звезда позировала в белом купальнике с пикантными вырезами. Купальный наряд приоткрывал виды на самые сочные места и обтягивал невероятные формы.

В частности, была выделена тонкая талия и пышная грудь.

Вырезы на спине и животе открывали виды на спинку и плоский животик. Также нельзя не обратить внимания на красивые бедра модели.

Стройные длинные ножки - смотрелись на снимках превосходно.

На первом фото Кассандра предстала на шпильках и в шляпке, а на втором - она присела, вытянув ножки и поднеся к плечу подсолнух: "Ох, бесстыжая звездочка".

На всех фото Сьенега признается, что скучает по фотографу, который сделал эти чудесные кадры.

Поскольку фото были обнародованы в сториз, ни один человек не смог прокомментировать их открыто, однако, можно точно сказать, что Кассандра получила массу комплиментов.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в крохотном бикини, которое едва держалось на ее сочных формах.

В частности, красотка была в маленьком лифчике от купальника, натянувшийся на пышной груди. Тоненькая полосочка верха, держалась на крохотной застежке и прелестях модели.

В общем, такое бикини практически ничего не скрывало и давало насладиться превосходной фигурой знаменитости.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега развлекалась возле бассейна в игривом купальнике: верх - в виде апельсинок, а низ – арбузика.

Напомним, что раздетая Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" повертела бедрами в бесстыжем бикини: "Огненная красотка".

Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги в прозрачном платье без белья: "Жарища".