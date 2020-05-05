39-летняя американская модель, телезвезда и бизнес-вумен Ким Кардашьян осчастливила поклонников пикантной фотосессией в купальнике

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покрасовалась в золотистом купальнике. Ким натянула упругую ткань до предела: от этих "складочек" кружится голова, "вот-вот треснет!"

Кардашьян позировала в доме на пляже. При чем звезда выбрала удачное время: на фоне красного заката фото получились мегаудачными.

Ким заплела волосы в две необычные косички и нанесла традиционный макияж теплых тонов с акцентом на черные глаза. Горячая брюнетка расположилась на бортике, сверкнув точеными крутыми бедрами, ставшими ее "визитной карточкой". Кроме того, невозможно не заметить пленительную зону декольте, ткань купальника обтянула упругие "дыньки", заставляя пользователей придаваться фантазиям.

За восемь часов пост "лайкнули" более 2 миллионов человек. Поклонники щедро отблагодарили Ким за столь яркую фотосессию искренними комплиментами.

"Одержимая 😍"

"Потрясающая Кимберли"

"Канье по-прежнему победитель"

"Твое тело потрясающе!! 🔥🔥🔥"

"Ким, перестань, я начинаю завидовать 😘❤️"

Ранее мы сообщали, Ким всколыхнула фото в "змеиной коже". Красотка повернулась к камере спиной, положив руки на стену и пленительно выгнув спинку. Удачное освещение, распущенные локоны, жаркая поза - все эти моменты удачно подчеркнули томный образ Кардашьян.

"Ядовитая", - лаконично подписала фото звезда.

"Wowww мой любимый принт 😍" - отвечали ей в комментариях.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.