Королева Instagram, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян предстала в соблазнительном образе
Красотка умеет удивлять публику и ни раз это доказывала, сообщает Politeka.net. На одних из последних фото звезда предстала полуобнаженной.
Ким позировала в топе, который расцветкой напоминал змею. Низ одежды был похож на юбку в цвет. Ким немного спустила наряд с бедер засветив лишнее.
На одном фото звезда предстала спиной к фотографу, вытянув руки перед собой. Ровная спинка, пышные бедра и тонкая талия - все это просто невероятно привлекает внимание.
Также нельзя не заметить, что волосы Ким также походят на расцветку змеи.
Индексации не будет, без доплат остались миллионы пенсионеров: что нужно знать и кому не повезло
Крах курса доллара, новые правила банков и бунт под окнами Зеленского, — главное за ночь
Гривна пробьет дно после праздников, скачок курса доллара неизбежен: "Дальше будет..."
Идеальная Ратаковски нарядилась в бикини и повертелась у окна: "Бесовка"
На втором снимке Кардашьян продемонстрировала пышный бюст, стоя вполоборота к фотографу. Знаменитость поднесла руку к лицу, засветив длинный маникюр. Макияж модели был сделан с акцентом на глаза. Ким смотрела в камеру, приоткрыв губы.
"Ядовитая", - подписала фото звезда.
За 15 минут пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, восхищаясь ее фигурой и макияжем: "Ох, какая красотка".
Напомним, Ким Кардашьян опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со своей матерью. В кадре модель сидела, поджав колени, а сзади ее обнимает 64-летняя Крис.
«Мама и я» – коротко подписала снимок звезда.
Фото собрало свыше 1,2 млн лайков и более 7700 комментариев.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в утягивающем боди из своей коллекции Skims by Kim Kardashian, а также латексных брюках, прикрывающих ее пышные формы.
Похоже, звезда отдыхает таким образом от домашней суеты.
Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.
Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.
Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.