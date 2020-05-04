Королева Instagram, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян предстала в соблазнительном образе

Красотка умеет удивлять публику и ни раз это доказывала, сообщает Politeka.net. На одних из последних фото звезда предстала полуобнаженной.

Ким позировала в топе, который расцветкой напоминал змею. Низ одежды был похож на юбку в цвет. Ким немного спустила наряд с бедер засветив лишнее.

На одном фото звезда предстала спиной к фотографу, вытянув руки перед собой. Ровная спинка, пышные бедра и тонкая талия - все это просто невероятно привлекает внимание.

Также нельзя не заметить, что волосы Ким также походят на расцветку змеи.

На втором снимке Кардашьян продемонстрировала пышный бюст, стоя вполоборота к фотографу. Знаменитость поднесла руку к лицу, засветив длинный маникюр. Макияж модели был сделан с акцентом на глаза. Ким смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Ядовитая", - подписала фото звезда.

За 15 минут пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, восхищаясь ее фигурой и макияжем: "Ох, какая красотка".

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со своей матерью. В кадре модель сидела, поджав колени, а сзади ее обнимает 64-летняя Крис.

«Мама и я» – коротко подписала снимок звезда.

Фото собрало свыше 1,2 млн лайков и более 7700 комментариев.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в утягивающем боди из своей коллекции Skims by Kim Kardashian, а также латексных брюках, прикрывающих ее пышные формы.

Похоже, звезда отдыхает таким образом от домашней суеты.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.