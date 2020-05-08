Відома модель Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала в незвичайному ракурсі свою красу

На фото Сьюзі позує в синьому нижній білизні і з розпущеним волоссям. Образ Кортес доповнила прикрасами на руці і у вухах. Модель лягла п'ятою точкою на диван, а сама сповзла на підлогу, завдяки чому можна оцінити пишну п'яту точку красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Маленька дівчинка, потрібно підтримати тебе", "Чудова мила королева", "Дорогоцінна жінка планети Земля. Придумав це довге визначення, щоб описати тебе", "Яке велике серце".

Повідомлялося, що відома бразильська модель Сьюзі Кортес показала свої вигини в незвичайній позі.

На фото Сьюзі стала на коліна і нагнулася вперед, простягаючи руки до камери. Кортес для фото вибрала червону нижню білизну, яке виявилося дуже маленьким. На фото можна легко оцінити об'ємну п'яту точку, а також груди дівчини.

Повідомлялося, що Відома модель Сьюзі Кортес показала свої форми у воді.

На фото Кортес стояла в басейні і розвернулася спиною до камери. Тіло Сьюзі було мокрим, як і волосся, дівчина вигнулась і виставила п'яту точку перед об'єктивом. Цього разу на моделі був рожевий купальник, а зірка доповнила образ стильними окулярами.

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