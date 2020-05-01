Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала горячий образ в спальне

На фото Гюль позирует в обтягивающем платье с большим декольте, которое еле вместило пышную грудь девушки. Бахари соблазнительно выгнулась на кровати, чтобы показать самое горячее, а образ дополнила распущенными волосами, которые доставали до пятой точки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты смогли поставить более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасный совершенный ангел", "Какое платье на тебе, скажи", "Ты божественна, твое ангельское лицо и тело, а также впечатляющий цвет кожи, сводит с ума", "Прекрасный вид".

Ранее мы сообщали, что Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала свои красоты в необычном ракурсе.

На фото Алена присела на корточки в кроссовках, прозрачных колготах, джинсовой юбке и белой блузке, которая еле вместила сочные формы модели. Омович смотрела в камеру, а образ дополнила чокером и распущенными волосами. Фото получилось соблазнительным и даже дерзким.

Сообщалось, что Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала утренний образ.

На фото Омович позирует в одних миниатюрных трусиках. Алена раздвинула ноги прямо на белой постели. Модель позировала спиной к камере и можно легко оценить идеальные формы девушки. На фоне можно увидеть большое окно и море за ним.

Напомним, украинская Кардашьян без белья выставила всю красоту напоказ

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