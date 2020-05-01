Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала объемные формы в блестках
На фото Гюль позировала в темном платье с одним открытым плечом, в котором между грудями можно увидеть разрез. Волосы у Бахари были распущены, которым модель придала объема одной рукой. Фотография получилась очень пикантной, даже можно сказать, что соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Грудь у девушки оказалась намного больше, чем у Ким Кардашьян.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев под публикацией, в которых хвалили красоту Бахари и ее соблазнительные объемы.
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Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала горячий образ в спальне.
На фото Гюль позирует в обтягивающем платье с большим декольте, которое еле вместило пышную грудь девушки. Бахари соблазнительно выгнулась на кровати, чтобы показать самое горячее, а образ дополнила распущенными волосами, которые доставали до пятой точки.
Сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала себя в соблазнительных образах.
Красотка представила в своем Инстаграм видео, которое начинается с того, что она стоит в футболке и шортиках.
Далее стиль украинской Кардашьян меняется. Звезда предстает в разных соблазнительных комплектах белья. Лифчики едва удерживают прелести, а маленькие трусики дают возможность рассмотреть упругие ягодицы.
Напомним, украинская Кардашьян подразнила аппетитными прелестями в прозрачном белье
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