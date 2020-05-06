Модель Емілі Ратаковски вирішила порадувати шанувальників бездоганним тілом в одному піджаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Більше від мого чоловіка з дому», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ратаковски позує в одному піджаку, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«ось красуня»,» божественна», «дуже красива, але дивись не заигрывайся – чоловікові це може не сподобатися», «вау, круто», «боже, яка краса», «ну як можна так виглядати», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковски постала в спокусливому образі. Зірка часто балує шанувальників гарячими фото. В цей раз привабливий кадр зробив чоловік красуні.

На знімку Емілі позувала в короткій сукні, ймовірно без білизни. Вирізи з боків були досить відвертими.

Вбрання підкреслив принади артистки, зокрема, її груди, тонку талію і пишні стегна.

Від ідеальних вигинів Ратаковски не можна відірватися, вигляд у неї просто розкішний.

Крім вирізів по боках, наряд відкривав види на спинку знаменитості. Тонкі лямки трималися на плечах і надавали образу ще більше пікантності.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.