Звезда, как всегда, взорвала сеть

Бразильская модель Сьюзи Кортес, двукратная обладательница титула "Мисс Бум-бум", представила соблазнительные кадры

Звезда опубликовала в своих сториз несколько кадров в белье, передает Politeka.net.

На снимках знаменитость блистала в лифчике телесного цвета с красным кружевом. Также на модели можно было заметить крохотные трусики.

Кортес надела босоножки золотого цвета на высокой платформе и длинных шпильках.

Завершали образ Кортес массивные украшения.

На одном фото модель села на корточки, расставив ноги. Она закинула волосы набок и посмотрела в камеру из-под пышных ресниц.

На другом фото звезда стояла, раздвинув накаченные ноги, кожа которых была как шелковая. На модели был лифчик, но не было видно, есть ли трусики, ведь Сьюзи прикрыла интимное место сердечком.

При этом звезда смотрела вбок, все также закинув волосы на одну сторону.

Пользователи сети не смогли открыто прокомментировать столь откровенные кадры, однако из предыдущих постов следует, что Кортес за непродолжительное время набирает тысячи лайков.

Напомним, Сьюзи Кортес решила удивить и показать совсем другое, не менее заманчивое фото.

На новом снимке знаменитость позировала крупным планом, сделав акцент на глаза и пухлые губы. При этом девушка была одета в голубой купальник.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес встала у зеркала, натягивая трусики выше бедер. Волосы модель собрала в неаккуратный пучок, оставив часть распущенной.

Модель позировала вполоборота, любуясь собой. Упругие ягодицы, тонкая талия, накаченные руки и ноги - в этом теле все идеально.

На пальцах заметен светлый маникюр. А макияж звезды - пышные ресницы и розовые от блеска губы.

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