Обладательница самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес показала фанатам роскошное тело во время игры в теннис
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Ну что, поиграем?», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кортес позирует во время игры в теннис, демонстрируя упругие формы в соответствующем наряде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Это что-то нереальное», «вот это горячо!», «божественный вид!», «как прогнулась! Класс», «я бы сейчас тоже поиграл, если б не этот карантин», «вот такие бы формы всем – цены не было бы», - пишут они.
До этого мы писали, что бразильская модель Сьюзи Кортес, двукратная обладательница титула "Мисс Бум-бум", выставила свою гордость в маленьких бикини.
Звезда опубликовала пост, где снова показала свои ягодицы, благодаря которым и получила популярность.
На снимке модель позировала, сидя на стуле, выпятив ягодицы в крохотных синих трусиках с золотыми цепочками.
Длинные волосы едва не прикрывали поражающие виды.
Также на Сьюзи была белая футболка-топ, которая едва прикрывала груди, натянувшись на ней.
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