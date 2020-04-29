Модель показала, за что ее считают лучшей

Обладательница самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес показала фанатам роскошное тело во время игры в теннис

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ну что, поиграем?», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортес позирует во время игры в теннис, демонстрируя упругие формы в соответствующем наряде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это что-то нереальное», «вот это горячо!», «божественный вид!», «как прогнулась! Класс», «я бы сейчас тоже поиграл, если б не этот карантин», «вот такие бы формы всем – цены не было бы», - пишут они.

До этого мы писали, что бразильская модель Сьюзи Кортес, двукратная обладательница титула "Мисс Бум-бум", выставила свою гордость в маленьких бикини.

Звезда опубликовала пост, где снова показала свои ягодицы, благодаря которым и получила популярность.

На снимке модель позировала, сидя на стуле, выпятив ягодицы в крохотных синих трусиках с золотыми цепочками.

Длинные волосы едва не прикрывали поражающие виды.

Также на Сьюзи была белая футболка-топ, которая едва прикрывала груди, натянувшись на ней.

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