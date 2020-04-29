Бразильская модель Сьюзи Кортес, двукратная обладательница титула "Мисс Бум-бум", выставила свою гордость в маленьких бикини
Звезда опубликовала пост, где снова показала свои ягодицы, благодаря которым и получила популярность, передает Politeka.net.
На снимке модель позировала, сидя на стуле, выпятив ягодицы в крохотных синих трусиках с золотыми цепочками.
Длинные волосы едва не прикрывали поражающие виды.
Также на Сьюзи была белая футболка-топ, оторая едва прикрывала груди, натянувшись на ней.
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Сьющи немного повернула голову и улыбнулась. Из макияжа на ней немного заметен розовый блеск.
За восемь часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что модель выглядит просто чудесно и попросили ее активнее выкладывать подобные фото.
Напомним, Сьюзи Кортес блистала в лифчике телесного цвета с красным кружевом. Также на модели можно было заметить крохотные трусики.
Кортес надела босоножки золотого цвета на высокой платформе и длинных шпильках.
Завершали образ Кортес массивные украшения.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес в погоне за пикантным кадром, решилась на необычный снимок.
Кортес расположилась на кресле заняв необычную позу - она буквально сползала с него на мягенький ковер.
Облачившись в соблазнительное черное белье, она очередной раз продемонстрировала то, за что ее так обожают поклонники.
Напомним также, что Сьюзи Кортес позировала на пляже в очень откровенном купальнике. Частично он был развязан и аж глаза разбегаются, куда смотреть. Пятая точка была полностью оголена.
Модель в этот раз была с распущенными волосами. На размытом фоне можно увидеть песок и деревья.
Напомним, обладательница самых красивых ягодиц вывалила главную гордость на камеру
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