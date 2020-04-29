Бразильская модель Сьюзи Кортес, двукратная обладательница титула "Мисс Бум-бум", выставила свою гордость в маленьких бикини

Звезда опубликовала пост, где снова показала свои ягодицы, благодаря которым и получила популярность, передает Politeka.net.

На снимке модель позировала, сидя на стуле, выпятив ягодицы в крохотных синих трусиках с золотыми цепочками.

Длинные волосы едва не прикрывали поражающие виды.

Также на Сьюзи была белая футболка-топ, оторая едва прикрывала груди, натянувшись на ней.

Сьющи немного повернула голову и улыбнулась. Из макияжа на ней немного заметен розовый блеск.

За восемь часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что модель выглядит просто чудесно и попросили ее активнее выкладывать подобные фото.

Напомним, Сьюзи Кортес блистала в лифчике телесного цвета с красным кружевом. Также на модели можно было заметить крохотные трусики.

Кортес надела босоножки золотого цвета на высокой платформе и длинных шпильках.

Завершали образ Кортес массивные украшения.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес в погоне за пикантным кадром, решилась на необычный снимок.

Кортес расположилась на кресле заняв необычную позу - она буквально сползала с него на мягенький ковер.

Облачившись в соблазнительное черное белье, она очередной раз продемонстрировала то, за что ее так обожают поклонники.

Напомним также, что Сьюзи Кортес позировала на пляже в очень откровенном купальнике. Частично он был развязан и аж глаза разбегаются, куда смотреть. Пятая точка была полностью оголена.

Модель в этот раз была с распущенными волосами. На размытом фоне можно увидеть песок и деревья.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц вывалила главную гордость на камеру

Также Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц показала, чем привлекает мужчин

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами выпятила свою гордость в неприличной позе