Відома мексиканська модель журналу «Playboy» Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вразила своїх шанувальників відвертим домашнім образом

Свіжий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня розважалася біля басейну в грайливому купальнику. Верх купальника був у вигляді апельсинок, а низ – кавунчика. Таким чином Кассандра буквально засвітила свої «апельсинки» у тісному бікіні. Модель присіла, розвівши ноги і виставивши на загальний огляд свої пишні, апетитні форми.

За кілька годин пост зірки зібрав понад 10 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Це бікіні вогонь», «Просто любов», «Чорт, це цілий фруктовий салат», «Неймовірно», «Хочу шматочок цього кавуна», «Я хочу з'їсти ці апельсини і кавун. Вони виглядають так смачно», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега поділилася фото, на якому вона гріється на сонечку в дуже спокусливому вбранні. Кассандра наділа рожеві облягаючі шортики, які підкреслили її широкі стегна. Топ модель залишила топ майже розстебнутим, забувши надіти під нього білизну, в результаті чого груди моделі практично випали з нього. Красуня вирішила зробити образ ще гарячіше, розсунувши ноги.

Нагадаємо, що роздягнена Кассандра Сьєнега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" покрутила стегнами в безсоромному бікіні: "Вогняна красуня".

Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьєнега з "Playboy" розставила ноги в прозорій сукні без білизни: "Спека".