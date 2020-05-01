Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вразила своїх шанувальників відвертим домашнім образом

Свіжий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото красуня сидить, гріється на сонечку в дуже спокусливому вбранні. Кассандра наділа рожеві облягаючі шортики, які підкреслили її широкі стегна. Топ модель залишила майже розстебнутим, забувши надіти під нього білизну, в результаті чого груди моделі практично випали з нього. Красуня вирішила зробити образ ще гарячішим, розсунувши ноги. Це дало політ для фантазії її шанувальникам.

«Еластичні шорти - обов'язкова умова карантину», - написала модель.

За годину її пост оцінило більше 2 тисяч осіб. В коментарях зірці Playboy залишили безліч компліментів.

«У середу ми носимо рожевий», «Ти сама мила красуня», «Ваша посмішка чарівна і прекрасна», «Гарна», «Неймовірна», «Вау», «Пожежа», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала в обтягуючому білому топіку на гудзиках. Зірка традиційно забула одягнути білизну, щоб її образ вийшов максимально спокусливим. В добавок модель розстебнула гудзики. Груди красуні випирали з топа, і ледь трималися, щоб не випасти з відвертого вирізу.

Нагадаємо, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".

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