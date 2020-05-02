Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вразила красою в прозорому вбранні

Красуня опублікувала в Instagram пост з фото, на якому вона зображена в спокусливому вигляді, передає Politeka.net.

Кассандра постала в прозорій сукні, яка мала глибоке декольте. Модель трохи спустила з плечей відвертий наряд, ледь не засвітивши свої пружні груди. При цьому велика частина принад була видна неозброєним поглядом.

Наряд мав прозорі рукави, які надавали образу якоїсь "закритості".

При цьому на плаття було два великих розрізи в районі ніжок, через що можна було помітити, що зірка позує без білизни: "Спека".

Модель присіла на край крісла, розставивши ноги. Кассандра виглядала дуже спокусливо, вона розпустила волосся і подивилася в камеру.

На губах красуні блищала помада нюдового відтінку.

За 12 годин пост зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали красуню ангелом, інші ж навпаки схилялися, що вона прекрасна чортиця. Загалом, всі захоплювалися красою Сьєнеги.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега наділа рожеві облягаючі шортики, які підкреслили її широкі стегна.

Топ модель залишила майже розстебнутим, забувши надіти під нього білизну, в результаті чого груди Кассандри практично випадали з нього.

Красуня вирішила зробити образ ще гарячішим, розсунувши ноги. Це дало політ для фантазії її шанувальникам.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала у бікіні на вулиці, купаючись у променях сонця, і отримуючи насолоду.

Помітно, що у зірки блищить тіло, ймовірно, від лосьйону для засмаги.

Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьєнега заворожила божественним тілом у прозорому топі.

Також Politeka повідомляла про те, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні.

Politeka писала і про те, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега розставила ноги в прозорому боді.