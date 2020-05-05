Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) з'явилася в дуже гарячому образі

Зірка опублікувала кілька сторизів, в яких демонструвала свої апетитні форми, передає Politeka.net.

Так, красуня вирішила надіти крихітне бікіні, яке ледь трималося на її соковитих формах.

Кассандра постала в маленькому ліфчику від купальника, що натягнувся на пишних грудях. Тоненька смужка верху, трималася на крихітній застібці і принадах моделі.

Також Сьєнега наділа крихітний купальник, який ледь приховував її найінтимніші місця. Тонкі бретелі купальника натяглися вище стегон.

Загалом, таке бікіні практично нічого не приховувало і давало насолодитися чудовою фігурою знаменитості: "Вогняна красуня".

Модель вирішила ускладнити завдання, покрутивши на тонкій талії обруч. Таким чином, Кассандра показала, як їй вдається підтримувати чудову фігуру.

Оскільки кадри були оприлюднені в сториз ніхто з підписників не зміг відкрито висловитися про побачене, але можна з упевненістю сказати, що модель отримала масу компліментів.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в прозорій сукні, яка мала глибоке декольте.

Модель трохи спустила з плечей відвертий наряд, ледь не засвітивши свої пружні груди. При цьому велика частина принад була видна неозброєним поглядом.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега постала в блакитному облягаючому топі з сіточкою посередині і в таких же легінсах.

Відвертий наряд обтягнув соковиті форми знаменитості. Верх ледь прикривав найінтимніше. При цьому модель нахилилася на одному з фото, щоб фанати могли насолодитися видами її розкішних об'ємів.

Нагадаємо, зірка "Playboy" згадала молодість і показала всю свою красу в чорній білизні.

Також Politeka повідомляла про те, що модель "Playboy" в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

Politeka писала і про те, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега розставила ноги в прозорому боді: "Слово сором невідомо"