Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала в спокусливому вигляді

Зірка позувала в міні-бікіні з принтом, що нагадує зміїну шкуру, передає Politeka.net. Модель натягнула на соковиті груди маленькі трикутники купальника.

Верх бікіні на тонких бретельках ледь тримався і прикривав пишні груди.

Маленькі плавки на тоненьких лямках, також надавали образу ще більшої відвертості. Образ красуні завершили прикраси і чорна кепка.

Тонка талія, сталевий прес і пишні принади - в цьому тілі все ідеально.

Модель позувала на вулиці, купаючись у променях сонця, і отримуючи наслодження. Помітно, що у зірки блищить тіло, ймовірно, від лосьйону для засмаги.

Сьєнега всіляко вигиналася, щоб вигідно продемонструвати себе - просто цукерочка!

Позаду Кассандри помітний обруч, про який вона розповіла в пості.

"Тепер я беру з собою обруч куди завгодно і змушую всіх спробувати. Ви були попереджені! 😂", - написала Кассандра.

Також зірка додала, що зустріла дівчину, що йшла з обручем. Сьєнега крикнула їй, що у неї теж є такий. Обидві посміхнулися.

"Сьогодні був хороший день. 👙", - підписала фото знаменитість.

За годину пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені красою моделі, написавши, що вона виглядає чудово і гаряче.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в обтягуючому білому топіку на гудзиках.

Модель розстебнула топ, зробивши образ більш спокусливим і відвертим.

Груди Сьєнеги випирали з топа, і ледь трималися, щоб не випасти з відвертого вирізу.

Завдяки короткому топу також помітна тонка талія, плоский живіт знаменитості.

Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественним тілом у прозорому топі.

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