Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала в спокусливому вигляді
Зірка позувала в міні-бікіні з принтом, що нагадує зміїну шкуру, передає Politeka.net. Модель натягнула на соковиті груди маленькі трикутники купальника.
Верх бікіні на тонких бретельках ледь тримався і прикривав пишні груди.
Маленькі плавки на тоненьких лямках, також надавали образу ще більшої відвертості. Образ красуні завершили прикраси і чорна кепка.
Тонка талія, сталевий прес і пишні принади - в цьому тілі все ідеально.
Задубіла Валюха зі "Сватів" вразила зовнішнім виглядом: "Очі наповнені сльозами..."
Дочка Ані Лорак сильно скорчилась і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова: "Які всі зайчики"
Безсоромна Бузова дала жару в одних трусах і нарвалася на критику: "Що за хобот ззаду?"
Українців попередили про новий курс долара: "До кінця квітня за один "зелений"...
Модель позувала на вулиці, купаючись у променях сонця, і отримуючи наслодження. Помітно, що у зірки блищить тіло, ймовірно, від лосьйону для засмаги.
Сьєнега всіляко вигиналася, щоб вигідно продемонструвати себе - просто цукерочка!
Позаду Кассандри помітний обруч, про який вона розповіла в пості.
"Тепер я беру з собою обруч куди завгодно і змушую всіх спробувати. Ви були попереджені! 😂", - написала Кассандра.
Також зірка додала, що зустріла дівчину, що йшла з обручем. Сьєнега крикнула їй, що у неї теж є такий. Обидві посміхнулися.
"Сьогодні був хороший день. 👙", - підписала фото знаменитість.
За годину пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі були вражені красою моделі, написавши, що вона виглядає чудово і гаряче.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в обтягуючому білому топіку на гудзиках.
Модель розстебнула топ, зробивши образ більш спокусливим і відвертим.
Груди Сьєнеги випирали з топа, і ледь трималися, щоб не випасти з відвертого вирізу.
Завдяки короткому топу також помітна тонка талія, плоский живіт знаменитості.
Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественним тілом у прозорому топі.
Також Politeka повідомляла про те, що зірка Playboy Кассандра Сьенега виставила апетитні "булочки" в бікіні.
Politeka писала і про те, що зірка Playboy Кассандра Сьенега розставила ноги в прозорому боді.