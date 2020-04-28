Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала в спокусливому вигляді 

Зірка позувала в міні-бікіні з принтом, що нагадує зміїну шкуру, передає Politeka.net. Модель натягнула на соковиті груди маленькі трикутники купальника. 

Верх бікіні на тонких бретельках ледь тримався і прикривав пишні груди. 

Маленькі плавки на тоненьких лямках, також надавали образу ще більшої відвертості. Образ красуні завершили прикраси і чорна кепка. 

Тонка талія, сталевий прес і пишні принади - в цьому тілі все ідеально. 

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Модель позувала на вулиці, купаючись у променях сонця, і отримуючи наслодження. Помітно, що у зірки блищить тіло, ймовірно, від лосьйону для засмаги. 

Сьєнега всіляко вигиналася, щоб вигідно продемонструвати себе - просто цукерочка! 

Позаду Кассандри помітний обруч, про який вона розповіла в пості. 

"Тепер я беру з собою обруч куди завгодно і змушую всіх спробувати. Ви були попереджені! 😂", - написала Кассандра. 

Також зірка додала, що зустріла дівчину, що йшла з обручем. Сьєнега крикнула їй, що у неї теж є такий. Обидві посміхнулися.

"Сьогодні був хороший день. 👙",  - підписала фото знаменитість. 

За годину пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі були вражені красою моделі, написавши, що вона виглядає чудово і гаряче. 

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега  постала в обтягуючому білому топіку на гудзиках. 

Модель розстебнула топ, зробивши образ більш спокусливим і відвертим. 

Груди Сьєнеги випирали з топа, і ледь трималися, щоб не випасти з відвертого вирізу. 

Завдяки короткому топу також помітна тонка талія, плоский живіт знаменитості. 

Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественним тілом у прозорому топі.

Також Politeka повідомляла про те, що зірка Playboy Кассандра Сьенега виставила апетитні "булочки" в бікіні.

Politeka писала і про те, що зірка Playboy Кассандра Сьенега розставила ноги в прозорому боді.