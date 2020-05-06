Колишній ангел Victoria’s Secret 39-річна Алессандра Амбросіо поділилася спокусливим кадром на березі моря

Відома красуня опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Дівчина знялася для модного журналу Elle, залишившись в одних трусиках. Вона сиділа на стільчику, витягнувши вперед свої розкішні засмаглі ніжки. Наверх модель вдягла светр, тому весь акцент був на її ноги. Амбросіо закинула назад голову, засвітивши свій плоский животик. Варто відзначити, що для її віку фігура у неї неймовірна.

«Це нормально - не знати ваші наступні кроки, нормально почувати себе трохи втраченим, це нормально – змінювати напрямок, все в порядку, поки не з'явиться відповідь», - написала модель.

За день пост зірки зібрав майже 74 тисячі лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Королева», «Чуттєвість зашкалює», «Найкраща, ідеальна», «Неймовірно приголомшлива і чудово красива леді», «Мудра поведінка. Замість того, щоб заблукати, краще залишатися спокійним, розслабляючись», «Така красива жінка», «Прекрасна картинка і схоже, що ти насолоджуєшся сонцем», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Амбросіо натягнула на груди красивий ліфчик з пікантним вирізом посередині. Верх нижньої білизни гідно підкреслив пишні принади знаменитості.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо з подружками потерлися принадами одна об одну, жаркі кадри: «О, Боже!».

Як повідомляла Politeka, волога Алессандра Амбросіо поніжилася на піску в розкутій позі: "Це безумство".

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо блиснула нереальним бюстом в крихітному бікіні: "Ого, які диньки".