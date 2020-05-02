39-річна бразильська супермодель, відома як "ангел Victoria’s Secret", Алессандра Амбросіо вразила неймовірно чуттєвим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Алессандра позувала в плетеному купальнику бежевого кольору. Дівчина лягла на живіт, спершись на руку і випнувши пружну, як "персик", п'яту точку - "це безумство".

Модель кинула в камеру одночасно томний і зухвалий погляд, кілька мокрих пасм впали їй на обличчя.

Амбросіо доповнила й без того атмосферне фото неймовірно красивими рядками:

"він знайшов магію в самоті,

місце для відпочинку її дикого серця

і дозвольте хаосу її душі

почувати себе невимушено 💫"

За добу більше 75 000 чоловік по достоїнству оцінили пост моделі, засипавши її компліментами.

"ти літнє сонце ☀️"

"Королева👑"

"Мила посмішка alessandraambrosio💞"

"Богиня💋"

"Це фантастичне фото, і я бажаю тобі доброго дня, дорога Алессандра.☀️😘🌼"

"Ти така ідеальна 💗💗"

Раніше ми повідомляли, Амбросіо порадувала шанувальників фото в бікіні. Одна пікантна деталь особливо впадає в очі: з ліфчика ледь не "вискочили" соковиті груди. Красуня позувала біля басейну, прикривши стегна різнобарвним парео. Модель розпустила волосся і грайливо посміхалася на камеру.

"Сонячне світло, сонячний реггі, хай хороші вібрації стануть набагато сильніше! 🌈✨!", - підписала фото зірка.

Користувачі мережі захопилися стрункістю знаменитості і написали коментарі в дусі: "Бомба", "Ого, які диньки", "богиня" і так далі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Також Politeka інформувала, що гаряча брюнетка-модель сховала красу під прозорою тканиною: це фото позбавляє спокою