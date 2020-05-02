39-річна бразильська супермодель, відома як "ангел Victoria’s Secret", Алессандра Амбросіо вразила неймовірно чуттєвим фото
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Алессандра позувала в плетеному купальнику бежевого кольору. Дівчина лягла на живіт, спершись на руку і випнувши пружну, як "персик", п'яту точку - "це безумство".
Модель кинула в камеру одночасно томний і зухвалий погляд, кілька мокрих пасм впали їй на обличчя.
Амбросіо доповнила й без того атмосферне фото неймовірно красивими рядками:
"він знайшов магію в самоті,
місце для відпочинку її дикого серця
і дозвольте хаосу її душі
почувати себе невимушено 💫"
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За добу більше 75 000 чоловік по достоїнству оцінили пост моделі, засипавши її компліментами.
"ти літнє сонце ☀️"
"Королева👑"
"Мила посмішка alessandraambrosio💞"
"Богиня💋"
"Це фантастичне фото, і я бажаю тобі доброго дня, дорога Алессандра.☀️😘🌼"
"Ти така ідеальна 💗💗"
Раніше ми повідомляли, Амбросіо порадувала шанувальників фото в бікіні. Одна пікантна деталь особливо впадає в очі: з ліфчика ледь не "вискочили" соковиті груди. Красуня позувала біля басейну, прикривши стегна різнобарвним парео. Модель розпустила волосся і грайливо посміхалася на камеру.
"Сонячне світло, сонячний реггі, хай хороші вібрації стануть набагато сильніше! 🌈✨!", - підписала фото зірка.
Користувачі мережі захопилися стрункістю знаменитості і написали коментарі в дусі: "Бомба", "Ого, які диньки", "богиня" і так далі.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру
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