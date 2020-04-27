Колишній ангел Victoria’s Secret 39-річна Алессандра Амбросіо вразила красою в купальнику

Зірка з'явилася у вузькому купальнику, в який вона втиснула свої великі принади, пише Рoliteka.net. Бікіні ледь трималося на грудях.

Варто відзначити, що на ліфчику можна помітити пікантний виріз посередині, що додає ще більшої привабливості.

Красуня позувала біля басейну прикривши стегна яскравим порео.

Алессандра розпустила волосся і веселилася, на одному з фото виставивши губи вперед, а також піднявши руки.

Також Амбросіо зняла себе крупним планом показала ідеальне обличчя, вона підкреслила красу своїх очей коричневим олівцем.

Варто відзначити, що образ зірки завершували відмінності фарбування.

"Сонячне світло, сонячний реггі, хай хороші вібрації стануть набагато сильніше! 🌈✨! ️", - підписала знімки гаряча модель.

За 19 годин пост зібрав майже 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися стрункістю знаменитості і написали коментарі в дусі: "Бомбічна", "Ого, які диньки" і так далі.

Нагадаємо, купальник Алессандри Амбросіо тримався на тонких бретельках, він натягнувся на соковитих принадах. Посередині був пікантний виріз із зав'язками з бусинок.

Пишні груди, тонка талія, красиві стегна й стрункі ніжки - це фото ідеально.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо постала у синьому бікіні. З купальника ледь не вивалилися пишні принади зірки. Можна було помітити красивий загар зірки.

Крім того, була видна тонка талія і пружний живіт. Алессандра обперлася руками об пісок, засвітивши браслет на руці.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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